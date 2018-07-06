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Регионы

Крымский мост поставил новый рекорд

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Без малого два миллиона человек успели проехать по Крымскому мосту с момента его открытия, рассказал глава комитета крымского парламента по курортам и туризму Алексей Черняк. Услугами транспортной артерии воспользовались более 625 тысяч автомобилей, из которых 6,4 автобусов, передает EG.Ru. Отметим, ранее переправа через Керченский пролив успела поставить еще один рекорд. 10 июня по мосту за день проехало свыше 25 тысяч машин, передает РИА Новости.

6 июля 2018, 09:50

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