Вел себя "не по понятиям": 25-летняя россиянка до смерти забила приятеля

В Кемеровской области после застолья 25‐летняя девушка забила до смерти знакомого. Как установили следователи, компания выпивала в квартире, когда между хозяином и гостями произошел конфликт. Дебоширов попросили покинуть дом, девушка сочла это оскорблением и, разозлившись, что парни ведут себя "не по понятиям", избила их, передает "360".
От полученных травм скончался 28-летний мужчина. Драчунья, которая ранее была судима, задержана.
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