Лев напал на пьяную туристку в Крыму

Злоупотребление алкоголем до добра не доводит. Эту истину довелось проверить на себе отдыхающей в Крыму россиянке – ее укусил лев.

Инцидент произошел в сафари-парке "Тайган" под Белогорском. Как рассказал журналистам владелец парка Олег Зубков, женщина отделалась прокушенной рукой.

"Во время экскурсии в зоне сафари, где туристы имеют возможность сфотографироваться со львами, одной из туристок лев прокусил руку", – сказал владелец сафари-парка.

Зубков объяснил, что животные очень чувствительны к запаху алкоголя и всегда негативно на него реагируют. А туристка была сильно навеселе. Пострадавшей от хищника и протрезвевшей женщине оказали первую помощь на месте, затем ее доставили в больницу, передает РЕН ТВ.

Женщина легко отделалась: у нее не повреждены ни вены, ни сухожилия, ни кости. Зубков подчеркнул, что туристка прошла инструктаж о мерах безопасности. Она решила сфотографироваться со старым львом, но тут подошел молодой хищник и схватил россиянку за руку.

Публикация от �� ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ �� (@zoo_prk) 16 Июл 2018 в 10:15 PDT

Крымский сафари-парк – крупнейший в Европе питомник львов. На территории "Тайгана" проживают более 70 львов и свыше 50 тигров. Тут же обитают сотни других животных – медведи, жирафы, верблюды и леопарды.