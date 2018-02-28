Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа сожрали львы
Более часа участники сафари в парке Крюгера в Южно-Африканской республике наблюдали за странным поведением жирафа. Животное лежало у кромки воды и безуспешно пыталось подняться. Туристы разглядели, что нога жирафа – в пасти спрятавшегося в зарослях огромного крокодила.
Туристы наблюдали эту сцену и переживали за жирафа – по словам гида Марио Пола, некоторые даже плакали. В конце концов настойчивость животного была вознаграждена – ему удалось вырваться из чудовищных объятий.
Однако сломанная нога стоила жирафу жизни. оказалось, что за сценой наблюдали не только туристы, но и прайд львов. Как только разочарованная неудачей рептилия покинула место схватки, они набросились на раненого жирафа. Через день от бедного животного остался один скелет.
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