Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа сожрали львы

Трагическая судьба жирафа заставила плакать посетителей Национального парка Крюгера в ЮАР. Животное чудом спаслось из пасти крокодила - но его тут же съели подоспевшие львы.

Более часа участники сафари в парке Крюгера в Южно-Африканской республике наблюдали за странным поведением жирафа. Животное лежало у кромки воды и безуспешно пыталось подняться. Туристы разглядели, что нога жирафа – в пасти спрятавшегося в зарослях огромного крокодила.

Туристы наблюдали эту сцену и переживали за жирафа – по словам гида Марио Пола, некоторые даже плакали. В конце концов настойчивость животного была вознаграждена – ему удалось вырваться из чудовищных объятий.

Однако сломанная нога стоила жирафу жизни. оказалось, что за сценой наблюдали не только туристы, но и прайд львов. Как только разочарованная неудачей рептилия покинула место схватки, они набросились на раненого жирафа. Через день от бедного животного остался один скелет.