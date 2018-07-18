"Я в порядке": убивший жену полицейский писал СМС родным от ее имени

В Челябинске задержан полицейский по подозрению в убийстве своей 36-летней бывшей жены. Чтобы замести следы преступления, мужчина отправлял родственникам экс-супруги сообщения от ее имени.



Однажды жительнице Челябинска пришло сообщение от ее пропавшей сестры. В нем говорилось, что женщина отдыхает в Крыму и с ней все в порядке.

На тот момент пропавшая действительно была в отпуске, однако на море ехать не собиралась. Женщина ждала возвращения 13-летней дочери, которая гостила у бабушки.

Последним, кто видел пропавшую Алину, был ее бывший муж, работающий в правоохранительных органах. Известно, что она поехала к мужчине в гараж забирать вещи, передает "Комсомольская правда".

Когда супруги развелись, часть нажитого они увезли именно туда. Позже полицейский будет уверять следователей: Алина вещи забрала, он довез ее до остановки около дома и высадил, после чего не видел.

Однако правда оказалась куда страшнее. Выяснилось, что полицейский задушил бывшую супругу и сбросил труп в овраг.

Свой поступок убийца объяснил банальной ревностью. По словам родственников умершей, при себе у погибшей был паспорт, а также карточка с суммой примерно 70–80 тысяч рублей.

Напомним, ранее в лесополосе недалеко от села Миасское Челябинской области был найдет труп женщины. Присыпанное землей тело пролежало в овраге целый месяц. Женщина пропала после встречи со своим бывшим мужем – полицейским.