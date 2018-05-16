Участник телешоу выпотрошил бывшую любовницу на глазах ее детей

Участник шоу "В Бельгии есть таланты" арестован за жестокое убийство. Признанный лучшим артистом для детей Кевин Лейпер выпотрошил бывшую любовницу на глазах у ее детей.

Кевин Лейпер был "больничным клоуном". Он выступал перед детьми в медучреждениях под псевдонимами Клоун Тоби или Доктор Аспирин. В 2011 году артист был признан лучшим клоуном в Бенилюксе за "неизгладимое впечатление, которое он оказал на публику". Клоун участвовал в шоу "В Бельгии есть таланты".

Несколько дней назад 31-летний Кевин расстался со своей возлюбленной, 47-летней Кэролайн. Как сообщается, он не смог сладить с тремя ее детьми 12, 15 и 17 лет. Полиция считает, что клоун совершил убийство из чувства мести.

Женщину он убил вместе со своим 38-летним приятелем. Мужчины заперли детей и Кэролайн на чердаке ее дома в Оуденбурге. Затем связали подростков и заставили смотреть, как буквально выпотрошили их мать. Весь процесс Лейпер транслировал на своей странице в Facebook. После этого убийцы сообщили о случившемся в полицию и пустились в бега. Тело было обнаружено в гараже дома, детей нашли связанными на чердаке, пишет британская The Times.

В своем родном городе Брэдэне Кевин забрался на 13-этажный дом и начал стрелять из пистолета в воздух. Полиция смогла арестовать Лейпера, только вызвав команду снайперов. Поняв, что находится под прицелом, клоун сдался властям.

"Я больше не больничный клоун, я – криминальный клоун. Так я стану знаменитым", – заявил арестованный убийца. Артист признался полицейским, что знает: он – монстр. Однако сожаления по этому поводу не выказывал.