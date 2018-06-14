Сирота из зависти зверски убил одноклассницу

Под Воронежем судят 15-летнего юношу, который жестоко расправился со своей одноклассницей. Следователи считают, что школьника подтолкнула к преступлению зависть к красивой и обеспеченной сверстнице.



По официальной версии, трагедия произошла после того, как ребята вышли из школы и направились домой. Проходя через лесополосу, парень резко схватил одноклассницу за руку и потащил в кусты. Там он набросился на спутницу и принялся избивать.

В какой-то момент школьник наступил девочке ногой на шею и держал до тех пор, пока та не задохнулась. Убедившись, что одноклассница мертва, парень украл ее мобильный телефон, забросал труп ветками и поспешил домой, передает издание "Вести.Воронеж".

Правоохранители убеждены, что мотивом жестокого убийства стала зависть. Дело в том, что погибшая была из обеспеченной семьи, в то время как мальчик после смерти матери в раннем возрасте попал в детский дом.

Обвиняемый, в свою очередь, оправдывал зверскую расправу травлей со стороны сверстницы. Он заявил, что девочка оскорбляла его и провоцировала на это одноклассников. "Достала меня, вот и убил. Хотел отомстить, а убивать не хотел. Так получилось. Телефон забрал, потому что боялся, что попал в кадр, когда она вела трансляцию", – рассказал подсудимый.

Стоит отметить, что полицейские допрашивали парня сразу после пропажи школьницы. Тогда он попытался запутать следователей, сказав, что девочка поссорилась с жительницами соседнего села и те убили ее из-за некоего парня. У полицейских эта версия сразу вызвала подозрения, так как лицо школьника было расцарапано.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Юноше грозит до десяти лет лишения свободы по статьям "Убийство" и "Кража".