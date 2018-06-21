В Удмуртии мужчина развратил шестиклассницу в первый день знакомства

Региональное управление Следственного комитета России расследует уголовное дело по факту развращения несовершеннолетней в одном из населенных пунктов Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики, передает портал udm-info.ru. Сообщается, что весной 2018 года 22-летний мужчина познакомился с 13-летней школьницей. В тот же день они вступили в половую связь дома у шестиклассницы. В рамках расследования проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.