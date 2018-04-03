Рыбаку грозит тюрьма за 50-килограммовый улов

Сотрудники ГИБДД остановили на дороге Большая Сеитовка – граница Республики Казахстан автомобиль, в багажнике которого нашли резиновую лодку, большое количество рыбы и щучью икру в одноразовой пластиковой посуде, передает Eg.Ru. прибывшие на место полицейские при более детальном осмотре также обнаружили промысловую снасть, запрещенную в любительском рыболовстве. Это сеть длиной 18 метров с ячейками в 50 миллиметров. Мужчина признался, что установил ее на пути миграции рыбы к месту нереста. Теперь ему грозит до двух лет заключения по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов". Общий вес изъятого улова составил порядка 50 килограммов.
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