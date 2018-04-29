В Югре у 15-летней девушки не раскрылся парашют

В городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа у совершавших совместный прыжок 15-летней девушки и инструктора не раскрылся парашют, передает телеграм-канал "Следком". После падения оба пострадавших были доставлены в реанимацию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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