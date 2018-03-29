"Мальчик с бородой" терроризировал ТЦ в Кемерово перед трагедией
Об одном из таких случаев рассказал билетный контролер кинотеатра. Сотрудники торгового центра были вынуждены обратиться в полицию из-за таинственного "мальчика с бородой".
Молодой человек якобы устроил дебош в "Зимней вишне". Он терроризировал сотрудников торгового центра за неделю до пожара. Прибывшие на место происшествия полицейские не смогли наказать нарушителя: ему только выписали штраф.
Не исключено, что молодые люди решили отомстить, устроив поджог. По крайней мере, следователи пока не отказались от этой версии, передает Telegram-канал Mash.
Напомним, специалисты пока не смогли определиться, что стало причиной пожара в "Зимней вишне". У следователей есть две версии. Согласно первой, неизвестный поджег игровую комнату. Этой теории придерживается и руководитель торгового центра Надежда Судденок.
Вторая версия – короткое замыкание в проводке. Сотрудники Следственного комитета считают ее приоритетной, но рассматривают оба варианта развития событий.
Пожар в Кемерово произошел днем 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Как писали Dni.Ru, по факту возгорания возбуждено несколько уголовных дел.
Выяснилось, что у певицы большие проблемы с сердцем
Популярный артист дал интервью Татьяне Устиновой
Пока страна утопает в слезах, родня чиновника гуляет на широкую ногу
Откровенное интервью известной артистки