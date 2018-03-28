Тулееву выдали черную метку после трагедии в Кемерово

Эксперты считают, что губернатора Кемеровской области Амана Тулеева сменит молодой технократ извне. Они прогнозируют скорую добровольную отставку главы региона, поскольку его команда дискредитировала себя в связи со смертоносным пожаром в Кемерово.

По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, в последнее время в России стало традицией назначать руководителей из других регионов. Он полагает, что главой Кузбасса станет "назначенец из молодых".

Говоря о вице-губернаторе региона Сергее Цивилеве, который на коленях попросил прощения у участников митинга в Кемерово, политолог отметил, что теперь он вряд ли сможет рассчитывать на губернаторское кресло. "Он себя довольно сильно дискредитировал этой историей – и так-то его положение не было идеальным…" – приводит слова Миронова РИА Новости. По его мнению, скорее всего, Тулеев в течение месяца досрочно уйдет в отставку по собственному желанию, а не по утрате доверия.

Мнение эксперта разделяет гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. "Скорее всего, это будет человек, не дискредитированный этой историей, но вряд ли это будет варяг, так как региональный патриотизм в Кемерово всегда был сильный и при советской власти, и в 90-е годы, и сейчас такой же", – считает Журавлев. Он напомнил, что сила Тулеева была в однозначной поддержке народа, но его ошибки с коммуникацией будут "стоить ему кресла".

Отметим, Амана Тулеева после трагедии, унесшей десятки жизней, резко критикуют как рядовые россияне, так и знаменитости. Ранее уроженец Кемерово, писатель и артист Евгений Гришковец назвал губернатора Кемеровской области "бессмысленной мумией".

В свою очередь известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал главу региона уйти в отставку. "Господин Тулеев и ваша шайка – на выход! Пошли вон!" – обратился он к властям Кемеровской области на своей странице в Instagram.

Напомним, что ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Предположительно, источник возгорания находился в игровой зоне на четвертом этаже. Погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Возбуждено уголовное дело.

