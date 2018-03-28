Тулеева назвали "бессмысленной мумией" и отправили "на выход"

Уроженец Кемерово, писатель и артист Евгений Гришковец высказался о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", унесшей жизни десятков людей. Он назвал губернатора Кемеровской области Амана Тулеева "бессмысленной мумией".

Свой гнев и возмущение по поводу произошедшего драматург высказал на своей странице в Instagram. Вместе со словами соболезнования Гришковец призвал земляков "не уподобляться трусливым властям" и бессовестным СМИ, которые смакуют детали ЧП.

"Город Кемерово безутешен. Утешения быть не может. Оно просто невозможно. Наш родной город долгие годы будет ассоциироваться с той бедой, которую мы сейчас переживаем… И очень хочется, чтобы к этой беде и горю не примешивался еще и позор… Мы мужественные люди! Нам обязательно нужно держаться достойно. Конечно, смотреть и слушать бессмысленную мумию губернатора противно и тошно! Гнев подкатывает и накрывает…" – написал Евгений Гришковец в своем микроблоге. При этом он сообщил, что "очень хочется немедленного наказания всем, кто своим глупым и трусливым руководством города и региона довел страдающих людей до истерики и полного неверия официальным заявлениям и информации". "Но нужно не уподобляться!.." — считает артист.

Публикация от Евгений Гришковец (@egrishkovets) 27 Мар 2018 в 10:33 PDT

С критикой на Амана Тулеева обрушился и знаменитый российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он призвал главу региона уйти в отставку. Соответствующую публикацию журналист разместил у себя в Instagram. "Кемерово! "Вы пиаритесь на трагедии", – так местный чиновник ответил человеку, потерявшему нескольких... близких! Потерявшему троих детей, жену и сестру... Господин Тулеев и ваша шайка – на выход! Пошли вон!" – обратился к властям Кемеровской области Губерниев.

Публикация от Дмитрий Губерниев�� (@guberniev_dmitry) 27 Мар 2018 в 12:26 PDT

Отметим, что Аман Тулеев 28 марта, в день общероссийского траура по жертвам трагедии, все-таки обратился к жителям региона. Он поблагодарил всех, кто поддержал кемеровчан, и отметил, что есть "определенные силы", которые хотят "стравить людей". Видеозапись опубликована в официальном аккаунте администрации Кузбасса на YouTube. При этом губернатор даже не приехал к горящему торговому центру. Причина до ужаса нелепая: якобы не хотел, чтобы его кортеж мешал пожарным машинам.

Напомним, что ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Предположительно, источник возгорания находился в игровой зоне на четвертом этаже. Погибли 64 человека, более 40 из них – дети.