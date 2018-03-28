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Отключивший сирену охранник "Зимней вишни" отказался извиняться

Сергей Антюшин. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Арестованный по делу о трагедии в Кемерово охранник Сергей Антюшин отрицает свою вину в отключении пожарной сигнализации в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта. Он уверяет, что сразу сообщил о задымлении в здании начальству.

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Перед началом судебного заседания по избранию ему меры пресечения фигурант дела ответил на некоторые вопросы СМИ. Антюшин заявил, что считает себя невиновным, добавив, что ему все же жаль погибших детей.

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При этом он заверил, что не спускал глаз с монитора. "В тот момент, когда начался пожар, я, конечно, не отвлекался. Видел, как дым идет по четвертому этажу…" – цитирует охранника сайт "Комсомольская правда". По словам работника ТЦ, он мог отлучиться только в туалет или "покушать". Антюшин  искренне уверен, что ему не за что просить прощения. "А за что мне извиняться? Мы сделали все, что смогли", – заявил мужчина.

Сотрудник ЧОПа рассказал, какие действия предпринял, когда заметил пожар. "Произошла сработка в детском центре на четвертом этаже. И система начала беспорядочно срабатывать везде на четвертом этаже… Обратил внимание на мониторы, что идет дым по коридору кинотеатра", - вспомнил Антюшин. По его словам, он сразу позвонил по экстренному номеру 112, сообщив, что в ТЦ пожар. "Я позвонил охраннику с первого этажа и сказал, что нужно людей выводить", – добавил арестованный.

Также в ходе первоначального допроса Сергей Антюшин признался, что растерялся в сложившейся ситуации. "Сработал один из разделов четвертого этажа, я растерялся и навел курсор на блок, который сработал, и отключил его, но он продолжал сигнализировать", – вспомнил охранник. Как писали Dni.Ru, в свою очередь один из свидетелей, инструктор детской площадки Сергей Сочинский, рассказал, что Антюшин не предпринимал никаких действий.

Напомним, что ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Предположительно, источник возгорания находился в игровой зоне на четвертом этаже. Погибли 64 человека, более 40 из них – дети.

Автор: Валерия Нарская28 марта 2018, 17:04
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