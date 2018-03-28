Отключивший сирену охранник "Зимней вишни" отказался извиняться

Арестованный по делу о трагедии в Кемерово охранник Сергей Антюшин отрицает свою вину в отключении пожарной сигнализации в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта. Он уверяет, что сразу сообщил о задымлении в здании начальству.

Перед началом судебного заседания по избранию ему меры пресечения фигурант дела ответил на некоторые вопросы СМИ. Антюшин заявил, что считает себя невиновным, добавив, что ему все же жаль погибших детей.

При этом он заверил, что не спускал глаз с монитора. "В тот момент, когда начался пожар, я, конечно, не отвлекался. Видел, как дым идет по четвертому этажу…" – цитирует охранника сайт "Комсомольская правда". По словам работника ТЦ, он мог отлучиться только в туалет или "покушать". Антюшин искренне уверен, что ему не за что просить прощения. "А за что мне извиняться? Мы сделали все, что смогли", – заявил мужчина.

Сотрудник ЧОПа рассказал, какие действия предпринял, когда заметил пожар. "Произошла сработка в детском центре на четвертом этаже. И система начала беспорядочно срабатывать везде на четвертом этаже… Обратил внимание на мониторы, что идет дым по коридору кинотеатра", - вспомнил Антюшин. По его словам, он сразу позвонил по экстренному номеру 112, сообщив, что в ТЦ пожар. "Я позвонил охраннику с первого этажа и сказал, что нужно людей выводить", – добавил арестованный.

Также в ходе первоначального допроса Сергей Антюшин признался, что растерялся в сложившейся ситуации. "Сработал один из разделов четвертого этажа, я растерялся и навел курсор на блок, который сработал, и отключил его, но он продолжал сигнализировать", – вспомнил охранник. Как писали Dni.Ru, в свою очередь один из свидетелей, инструктор детской площадки Сергей Сочинский, рассказал, что Антюшин не предпринимал никаких действий.

Напомним, что ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Предположительно, источник возгорания находился в игровой зоне на четвертом этаже. Погибли 64 человека, более 40 из них – дети.