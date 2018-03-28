"Сидел и ничего не делал": разное видение ситуации охранника и очевидца

Противопожарная сигнализация в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово не работала более трех лет. Так утверждает сотрудник ЧОПа, который, по версии следствия, отключил систему оповещения во время ЧП. В свою очередь, свидетели говорят, что охранник, когда начался пожар, "сидел и ничего не делал".

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