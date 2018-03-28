"Закрыли дверь и сели на пол": последние минуты погибших в ТЦ детей
Сеанс шел как обычно. Неладное зрители заподозрили, только когда фильм закончился, а в зале зажегся свет. Открыв двери, первые посетители кинотеатра увидели черный дым. Из проема пошел сильный жар, послышались крики, рассказала мать погибших Вероники и Василисы.
Она подчеркнула, что не было ни оповещения, ни сигнала тревоги. К тому времени бежать уже было некуда. Находившиеся в зале мужчины снова закрыли двери и заткнули щели, чтобы в помещение не попадал дым. Однако дышать все равно можно было только через влажную ткань. Все сели на пол и стали ждать помощи.
Помощь не приходила, дети стали падать в обморок. Люди решили попробовать прорваться сквозь огонь. Все выходы, кроме одного, оказались запертыми – двери пришлось выбивать. Коридор запасного выхода был заполнен дымом. Через пару шагов муж потерял сознание, приводит рассказ жительницы Кемерово Telegram-канал Mash. Его вытащили из коридора, а дети остались в зале и погибли.
Билетные контролеры дали показания следователям. Наталья Наймушина и Олеся Богатенко подтвердили, что сигнал тревоги не сработал. Увидев клубы дыма со стороны игровой комнаты, женщины побежали по залам и кричать зрителям, что надо быстро выходить – в здании пожар.
По их словам, некоторые выбегали сразу, другие собирали вещи. Как рассказали свидетели, пламя распространялось очень быстро, все заполнил густой черный дым. Вскоре воспользоваться обычным выходом уже было невозможно, и контролеры покинули здание.
По последним данным, в огне, охватившем 25 марта кемеровский ТЦ "Зимняя вишня", погибли 64 человека, более 40 из них – дети. В России 28 марта объявлено днем общенационального траура.
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