Заместитель Тулеева на коленях извинился перед родителями погибших

Замглавы Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку Сергей Цивилев встал на колени перед жителями города. Он попросил прощения.



Во время митинга Цивилев несколько раз извинился перед погибшими, пострадавшими и их семьями. "Я хотел бы попросить у вас прощения", – сказал чиновник и неожиданно для всех опустился на колени.

Простояв так около десяти секунд, замглавы региона поднялся и сказал, что во все времена русские люди в трудной ситуации вставали на колени, просили друг у друга прощения, объединялись и решали проблемы сообща, передает Пятый канал.

Митинг в Кемерово начался 27 марта в 09:00 и продолжается уже около семи часов. Народ требовал встречи с губернатором Аманом Тулеевым. Глава региона к людям не вышел. "Сегодня там где-то человек 200… Это вообще не родственники погибших, это вообще те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними и говорим, это святотатство", – заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Кемеровской области.



Отметим, что глава государства прилетел в Кемерово рано утром 27 марта и сразу отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил цветы к стихийному мемориалу. Позже он провел совещание по ликвидации последствий пожара. Путин начал встречу с минуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших. Глава государства заявил, что к трагедии привели преступная халатность и разгильдяйство, передает Flashnord.

Напомним, что пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧП рассматривают поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

