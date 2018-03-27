Сгоревший ТЦ в Кемерово стоял на проклятом месте

Прежде здесь совершались человеческие жертвоприношения. Видимо, духи мстят живущим.

Жители города Кемерово знают, что на месте сгоревшего 25 марта торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" была кондитерская фабрика, где делали конфеты "Кузбасские", карамель, мармелад, печенье. Построили ее еще до войны, в 1936 году. Впоследствии предприятие разрослось – в 1977-м к нему присоединилась фабрика №4, и образовался Кемеровский кондитерский комбинат, а на Ленина построили новые корпуса.

В 1991 году объемы производства сладостей резко упали, предприятие стало загибаться. В 2006-м фабрика покинула старые цеха – в них было решено открыть торговый центр с кинозалами, катком, бассейном и прочими радостями. Уже тогда горожане судачили: место это проклятое, не стоит тут устраивать гульбище. Никто, конечно, их не послушал, и в 2013-м заработала "Зимняя вишня".

В глубокой древности на этом месте было большое капище. Найденные здесь при строительстве фабрики украшения из зубов диких животных и орудия труда свидетельствуют, что речь идет об эпохе неолита (5-8 тысяч лет тому назад) или новокаменном веке. Судя по расчлененным скелетам, здесь приносились человеческие жертвоприношения, и это место обильно полито кровью.

Любопытная деталь: до 1961 года улица, на которой расположена "Зимняя вишня", называлась Магистральной, а потом была переименована в улицу Юрия Гагарина. В 1967-м в честь 50-летия советской власти она стала проспектом Ленина. Случайно ли так часто менялись названия? Специалисты считают, что этому месту нет покоя и из-за душ умерших здесь в древности людей, ведь их останки постоянно тревожат.

Кстати, они не раз пытались предупредить живущих о неминуемой трагедии. Осенью 2003 года в здании тогда еще кондитерской фабрики произошло серьезное возгорание. Жертв удалось избежать, поскольку производство находилось в предбанкротном состоянии и почти не работало.

Пожарная сигнализация в ТЦ "Зимняя вишня" сработала спустя полгода после его открытия – осенью 2013 года. Посетителей и сотрудников эвакуировали, тревога оказалась ложной. То же самое произошло за две недели до трагедии. А когда опасность была реальной, охранник просто отключил сирену тревоги.

После трагедии в "Зимней вишне", жертвами которой стали 64 человека, наверное, было бы правильным разбить здесь парк без всяких аттракционов и платок. И оставить в покое проклятое место, унесшее столько жизней...