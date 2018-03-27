Охранник объяснил роковое отключение сирены перед трагедией

Следственный комитет России задержал охранника "Зимней вишни" Сергея Антюшина. Следователи полагают, что именно он отключил в здании пожарную сигнализацию, и это затруднило эвакуацию людей. Однако задержанный винит в произошедшем руководство торгового центра.

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