Каналы спешно снимают развлекательные шоу из-за трагедии в Кемерово
Многие телезрители были возмущены, что Первый канал не поменял воскресным вечером сетку вещания в связи с трагедией в Кемерово. Программа "Время" с новостями недели после президентских выборов, рассказом о новом мировом порядке и ракетах, весенняя серия игр "Что? Где? Когда?", фильм "Жизнь Пи" – это все, конечно, прекрасно. Но могло быть показано и в другое время, а не когда вся страна ждет информации, прильнув к экранам. Наверное, правильно было бы вести постоянные включения из Кемерово, из оперативного штаба...
К утру телевизионщики опомнились – ведущие программы "Доброе утро" были одеты в черное и постоянно говорили, что в стране горе, а все выпуски новостей были посвящены только пожару в Кузбассе. Теперь все федеральные каналы экстренно меняют сетку вещания. Например, в пресс-службе Первого сообщили, что передача "Вечерний Ургант" в эфир не выйдет, а тематика вечерних "Пусть говорят" и "На самом деле" обсуждается. Скорее всего, сегодня там не будут полоскать чужое грязное белье. От развлекательных передач также откажутся федеральные каналы СТС и РЕН ТВ.
Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести.
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