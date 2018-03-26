Перед смертью с детей в Кемерово содрали большие деньги
На официальной странице кемеровского торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в социальной сети Instagram тишь да гладь. "Приглашаем на степ-аэробику в этот четверг", "Лара Крофт достала последние сокровища из гробницы и это фотографии с предпоказа фильма", "Участники нашего проекта "Стройней за 90 дней" уже сделали свой выбор" – пестрят веселые посты. О том, что здесь случилась трагедия, унесшая жизни более шести десятков жизней, нет ни слова.
"Где стол был яств, там гроб стоит;/ Где пиршеств раздавались лики,/ Надгробные там воют клики,/ И бледна смерть на всех глядит" – только и остается цитировать Гавриила Державина.
Официальный сайт злосчастного кемеровского магазина не омрачен даже тенью соболезнований. Особенно цинично смотрится веселая афиша "Проведи веселые каникулы в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Абонемент дневного пребывания, который, очевидно, и купили детям, включал в себя "завтраки и обеды, активити-парк "Круча", боулинг и бассейн, кино и каток, мастер-классы".
В "Круче", как предварительно установило следствие, вспыхнул огонь, перекинувшийся на расположенный на том же этаже кинозал. В нем-то и были обнаружены мертвыми большинство детей, которых привезли из района отметить начало каникул. При этом с ребятишек содрали большие деньги – дневной абонемент стоил 900 рублей. Для Кемерово, где, согласно официальным данным, в январе этого года средняя зарплата составляла 33 384 рубля, это ощутимо. Многие, судя по списку погибших, пришли сюда с маленькими братьями и сестрами...
Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести.
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