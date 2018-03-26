Колдун предрек страшную трагедию в Кемерово
Когда в 2012 году в Кузбасс приезжал знаменитый иранский прорицатель Мохсен Нарузи, в числе прочего он сделал важное заявление. Мол, город ждет большая беда. По крайней мере, так судачат местные жители, которые были на семинарах по духовным практикам Нарузи.
Из уст в уста передаются слова колдуна о том, что Кемерово ждет масштабное ЧП с торговым центром. Мохсен, по словам тех, кто с ним общался, сказал, что будет праздник, который окончится трагедией и о городе услышит весь мир. "Соберется огромное количество людей и здание рухнет", – якобы заверил Нарузи.
Об этих словах вспомнили теперь, когда в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" погибло множество людей. Все исполнилось в точности, как предрек прорицатель: был выходной день, детей из района привезли отметить начало каникул. Здание частично обрушилось после пожара. Соболезнования выразили многие мировые лидеры...
Мохсен около 20 лет в Иране занимался фермерством и принимал людей, нуждающихся в помощи – он очень точно всегда умел предвидеть будущее. Россию впервые посетил в августе 2010 года, чтобы поучаствовать в десятом сезоне "Битвы экстрасенсов".
Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести.
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