Шоу кошек Куклачева под угрозой срыва из-за страшного пожара в Кемерово

В ближайшие часы в Кузбассе может быть объявлен многодневный траур. Все массовые мероприятия в этом случае будут отменены.

Количество погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове растет – спасатели находят все новые тела посетителей злосчастного торгового центра. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 35 человек. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы.

Очевидно, что из-за такого большого числа жертв в Кузбассе в ближайшие дни будет объявлен траур, который продлится не один день. А это значит, что будут отменены все массовые развлекательные мероприятия. А гастрольная афиша Кемерово полна событий на предстоящую неделю – концерты, спектакли, перформансы. На 28-е марта, например, запланировано представление московского театра кошек Куклачева "Страна Кошландия". "Встреча с талантливым коллективом и пушистыми артистами театра, а их ни много ни мало 35 красавцев и красавиц, вновь подарит зрителям всех возрастов ощущение волшебства и сказки", – обещает яркая афиша. Скорее всего, из-за трагедии шоу теперь не состоится и зрителям вернут деньги за билеты.

В нашей стране траурные мероприятия на местном уровне объявляется главой региона в случае единовременной гибели более 10 человек. На федеральном уровне траур объявляет президент России в случае единовременной гибели 100 и более человек. В случае, когда гибнут дети либо популярные личности, траур могут объявить и при меньшем количестве жертв. Так, в 1996 году в Ростовской области школьный автобус столкнулся с тепловозом: погибли 19 человек, из них 17 детей. Тогда развлекательные мероприятия отменили по всей России.