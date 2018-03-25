Чудом спасшиеся люди рассказали о страшной давке в горящем ТЦ

Выжившие очевидцы рассказали о страшном пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. По их словам, во время эвакуации была жуткая давка, а предусмотренная в чрезвычайных ситуациях звуковая сирена отсутствовала.



Жительница Кемерово Любовь Васенко в момент пожара находилась на четвертом этаже торгового центра в бассейне. "Нас было человек десять в бассейне. Нам крикнули: "Бегите" и мы даже одеться не успели, только из шкафчиков одежду похватали", – приводит ее слова "Комсомольская правда".



По ее словам, люди выбежали на крышу, один мужчина предлагал спрыгнуть вниз, опасаясь обвала крыши. Васенко подчеркнула, что собравшиеся на крыше 40 минут пытались дозвониться по нужным адрес, кричали с крыши с просьбами о помощи, но никого не было. Позже, добавила женщина, их спасли пожарные.

Слова очевидцев приводит также "Московский комсомолец". По словам девушки по имени Юлия, которая находилась в момент пожара в ТЦ с тремя детьми и мамой, огонь вспыхнул на четвертом этаже - загорелись батуты. По ее словам, пламя распространилось за считанные секунды, началась паника.

Свидетельница происшествия отметила, что в это время в здании было очень много людей, в том числе семей, кто-то праздновал на четвертом этаже дни рождения. "Я начала искать своих детей. Пока всех собрала, уже все было в дыму", – рассказала она. Маму, по ее словам, она встретила уже на улице.

Другой очевидец трагедии – Игорь – пришел в торговый центр смотреть кино со своей семилетней сестрой. "Неожиданно дверь кинозала открылась, влетела какая-то женщина, которая стала кричать "Пожар!" - вспоминает он.

Внутрь сразу повалил дым. Игорь взял сестру и побежал вниз по лестнице. "Давка была страшная", – рассказал очевидец. При этом видимость была нулевая, отметил он. Выбирались они с сестрой около пяти минут.

В свою очередь, Екатерина пришла в ТЦ покупать мебель. Когда начался пожар, они с мужем были на третьем этаже в мебельном отделе. По ее словам, она услышала, как трещит потолок. "Было очень страшно, казалось, что сейчас на нас рухнет крыша", – сказала женщина. Она отметила, что после этого продавцы бросились бежать, даже не побеспокоившись о товаре.

Сирены, подчеркнула Екатерина, она не слышала, да и людей, по ее словам, никто выводить не спешил, организация была плохой. "Охранники сами ломанулись к выходу, сметая всех на своем пути", - сокрушается она.

Кроме того, добавила женщина, она видела, как многие выбегали из торгового центра с телевизорами. Екатерина предположила, что люди могли вытащить технику под шумок.

Скорая помощь, по ее словам, приехала спустя 15 минут после пожара. "Люди приносили ковры и ловили людей, которые прыгали на них с 4 этажа", – цитирует ее "МК".

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье, 25 марта, в пятом часу по местному времени. Огонь распространился из игрового центра на четвертом этаже.

В настоящий момент известно уже о 40 жертвах пожара. При этом шансов выжить о оставшихся в здании 29-30 человек крайне малы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте происшествия. "Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещения, где потенциально могут оставаться пострадавшие", – заявил источник.