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Огненная западня в Кемерово: обгоревшие до неузнаваемости тела находят в кинозале

Фото: Данил Айкин/ТАСС
Количество погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове увеличилось до 35 человек, из них семь – дети. Спасатели находят тела посетителей ТЦ в кинозале.

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"Пожарным удалось войти в кинозал, прямо у входа найдено 8 тел погибших", – сообщил источник "Интерфакса".

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Как пишет Life, сейчас спасатели и пожарные прочесывают четвертый этаж ТЦ. 15 погибших найдены в районе эвакуационного выхода. По данным Telegram-канала Mash, опознать жертв невозможно. Тела очень сильно обгорели. Судя по всему, люди просто не смогли открыть выходы из кинотеатра.

Отметим, что согласно эвакуационному плану, на четвертом этаже имеется семь лестниц, два лифта и эскалатор. Но, по словам очевидцев, многие эвакуационные выходы просто были заперты. Посетители оказались в огненной ловушке.

"У нас, по предварительной информации, масса нарушений, в том числе по обходным выходам… Вопрос также, почему двери в кинозалы оказались закрыты", – заявил первый вице‐губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

Фото: Данил Айкин/ТАСС

"Мужчинам пришлось выламывать двери ногами. Они были заперты. Никто из сотрудников ТРЦ ни чем не помогали, спасались сами", – рассказала девушка, чудом выжившая при трагедии в кемеровском ТЦ.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 35 человек. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы.

Автор: Алёна Нестерова25 марта 2018, 22:58
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Заживо сгорели дети: трагедия в Кемерово

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