Число жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" возросло до 35

Число жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня", расположенном в центре Кемерово, возросло до 35 человек. Как сообщает Life.ru, спасатели и пожарные находят тела на 4-м этаже. По предварительной версии, люди задохнулись едким дымом. В списке пропавших без вести числится 69 человек, среди них 40 детей.

