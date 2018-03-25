На полигоне "Ядрово" выбросы газа в семь раз превысили норму

В Подмосковье на полигоне "Ядрово" зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации газа. Норма была превышена в семь раз, рассказал зампред губернатора Московской области Александр Чупраков на оперативном совещании с инициативной группой.

По его словам, в таких условиях работать можно, передает РИА Новости. "Я не говорю о том, что неприятный запах, который распространяется в результате выхода свалочного газа, его можно терпеть. Я об этом не говорю", – тут же добавил чиновник.







