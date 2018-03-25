В Подмосковье ревнивец жестоко расправился с подругой

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали 33 летнего мужчину. Следователи считают, что он убил подругу во время ссоры.

Конфликт возник на почве ревности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.