В Подмосковье возбудили дело после смерти младенца

Сотрудники управления Следственного комитета по Московской области расследуют смерть младенца. По предварительным данным, ребенок скончался от бронхиальной пневмонии.

Мать малыша целые сутки не сообщала о его смерти. Вместо того, чтобы вызвать скорую помощь и полицию, женщина распивала спиртные напитки с гостями, отметили в пресс-службе ведомства. Обстоятельства случившегося устанавливаются.