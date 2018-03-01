Экономический форум в Саратове соберет ведущих экспертов из регионов
Одним из итогов экономического форума, который будет
проходить в Саратове 5-6 марта, должно стать создание новых рабочих мест в регионе.
Об этом, как сообщил в своем telegram-канале
депутат Госдумы Николай Панков, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин во
время разговора с губернатором Валерием Радаевым.
В ходе встречи, которая состоялась этим утром, по данным парламентария, председатель нижней Госдумы обозначил главный лейтмотив предстоящего мероприятия. "Форум должен принести области дополнительные рабочие места, – передает Панков слова Володина. – Для этого область должна предложить инвесторам благоприятные условия и быть привлекательной".
По мнению представителей властей Саратовской области, межрегиональный форум должен стать платформой для привлечения инвестиций в регион. "В рамках тех проектов, которые будут представлены на выставке, общая стоимость около 70 миллиардов рублей, – рассказала министр экономического развития области Юлия Швакова. – Это не значит, что на второй день форума эти деньги к нам в регион придут, но это, конечно, наша основная цель".
Власти региона рассчитывают, что в рамках форума удастся выстроить прямой диалог с бизнесом. Это, по словам вице-премьера областного правительства Вадима Ойкина, позволит понять, какие шаги надо сделать для улучшения инвестиционной привлекательности. По его словам, в форуме примет участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, который ранее поддержал его проведение.
Ожидается, что на мероприятие в Саратов, в числе остальных, приедет член Общественной палаты России Евгений Примаков, председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, генеральный директор "Агентства по ипотечному жилищному кредитованию" Александр Плутник. Кроме того, ожидаются представительные делегации "КамАЗа", "НОВАТЭКа" и другого крупного бизнеса. Будут и иностранные гости из Кореи, Ирана, Китая, Германии, Австралии, Белоруссии, Армении и Казахстана.
В течение двух дней участники экономического форума будут работать семи тематических площадках:: "Цифровой регион: перспективы развития", "Деловой климат в регионах, конкуренция за инвестиции: борьба или партнерство", "Агропродовольственный рынок: проблемы и перспективы", "Региональная промышленность: возможности и перспективы", "Центры роста в регионах", "Перспективы развития въездного туризма на региональном уровне", "Социальное предпринимательство: региональный опыт и перспективы".
Как заверили представители региональных властей, на проведение мероприятия из областного бюджета не будет потрачено ни копейки, оно полностью финансируется за счет внебюджетных источников. Планируется, что Саратовская область в ходе форума подпишет 25 соглашений, из них 13 на федеральном уровне.
Актер объявил печальную новость
Тренер считает, что одежда была сделана без души
Бывшая жена Джигарханяна показала холеное тело
Александр уверен, что его бывшая девушка непричастна к допинг-скандалу