Экономический форум в Саратове соберет ведущих экспертов из регионов

Экономический форум, который пройдет в Саратове в начале следующей недели, должен стать весьма представительным. Как ожидается, участие в нем примут федеральные политики, представители региональных властей, общественные деятели и бизнесмены. В ходе мероприятия его участникам будут презентованы инвестиционные проекты, которые могут реализовать в регионе.



Одним из итогов экономического форума, который будет проходить в Саратове 5-6 марта, должно стать создание новых рабочих мест в регионе. Об этом, как сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Николай Панков, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин во время разговора с губернатором Валерием Радаевым.



В ходе встречи, которая состоялась этим утром, по данным парламентария, председатель нижней Госдумы обозначил главный лейтмотив предстоящего мероприятия. "Форум должен принести области дополнительные рабочие места, – передает Панков слова Володина. – Для этого область должна предложить инвесторам благоприятные условия и быть привлекательной".

По мнению представителей властей Саратовской области, межрегиональный форум должен стать платформой для привлечения инвестиций в регион. "В рамках тех проектов, которые будут представлены на выставке, общая стоимость около 70 миллиардов рублей, – рассказала министр экономического развития области Юлия Швакова. – Это не значит, что на второй день форума эти деньги к нам в регион придут, но это, конечно, наша основная цель".

Власти региона рассчитывают, что в рамках форума удастся выстроить прямой диалог с бизнесом. Это, по словам вице-премьера областного правительства Вадима Ойкина, позволит понять, какие шаги надо сделать для улучшения инвестиционной привлекательности. По его словам, в форуме примет участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, который ранее поддержал его проведение.

Ожидается, что на мероприятие в Саратов, в числе остальных, приедет член Общественной палаты России Евгений Примаков, председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, генеральный директор "Агентства по ипотечному жилищному кредитованию" Александр Плутник. Кроме того, ожидаются представительные делегации "КамАЗа", "НОВАТЭКа" и другого крупного бизнеса. Будут и иностранные гости из Кореи, Ирана, Китая, Германии, Австралии, Белоруссии, Армении и Казахстана.

В течение двух дней участники экономического форума будут работать семи тематических площадках:: "Цифровой регион: перспективы развития", "Деловой климат в регионах, конкуренция за инвестиции: борьба или партнерство", "Агропродовольственный рынок: проблемы и перспективы", "Региональная промышленность: возможности и перспективы", "Центры роста в регионах", "Перспективы развития въездного туризма на региональном уровне", "Социальное предпринимательство: региональный опыт и перспективы".

Как заверили представители региональных властей, на проведение мероприятия из областного бюджета не будет потрачено ни копейки, оно полностью финансируется за счет внебюджетных источников. Планируется, что Саратовская область в ходе форума подпишет 25 соглашений, из них 13 на федеральном уровне.