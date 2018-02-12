Володин помог саратовцам решить проблему со школой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, приехавший в Саратовскую область (входит в его избирательный округ), встретился с семьями, проживающими в поселке Солнечный-2. Вместе с губернатором региона Валерием Радаевым и главой административного центра Михаилом Исаевым они обсудили и нашли решение одной из главных проблем местных жителей – отсутствие поблизости школы.

В ходе общения с местными жителями Вячеслав Володин отметил, что при возведении жилой недвижимости сопутствующая социальная инфраструктура является обязательной. По словам председателя Госдумы, школы, детские сады, поликлиники и другие объекты возводятся двумя путями.

"Либо застройщик на выделенной земле сам создает всю социальную сферу и передает городу, либо он получает эту землю с конкурса по рыночной стоимости, – рассказал Володин. – А на вырученные деньги город сам выстраивает всю необходимую инфраструктуру".

Все остальное, подчеркнул он, является выводом земельного имущества муниципалитета. "Нужно разобраться, почему школа в Солнечном-2 так и не была построена", – заявил спикер нижней палаты парламента.

Обращаясь к главе Саратова Михаилу Исаеву, он призвал его поднять договоры предоставления земли застройщику за 2009 – 2010 годы. Таким образом, удастся понять, какая социальная нагрузка была на него возложена. В случае нарушения контрактных обязательств, соответствующие документы должны быть переданы в правоохранительные органы, заключил Володин.

Пока же, по итогам встречи с местными жителями было принято решение о строительстве в седьмом микрорайоне поселка Солнечный-2 новой школы на 1100 мест. По словам спикера Госдумы, здание должно быть полностью готово к январю следующего года. Проектом предусмотрено возведение образовательного учреждения аналогичного тому, которое уже функционирует в соседнем микрорайоне.

"Здесь будет большой актовый зал, большое число спортобъектов. Так что школа станет не только образовательным, но и культурным, досуговым, спортивным центром нового микрорайона" – отметил глава региона Валерий Радаев. Он уточнил, во время строительства дети будут учиться в школе поселка Солнечный, куда пустят специальные автобусы.

Вячеслав Володин заявил, что выделение территорий под новые микрорайоны должно быть возможно только при условии создания всей необходимой инфраструктуры. Спикер Госдумы поручил мэру Саратова взять шефство над строительством объекта, и создать общественный совет, который будет контролировать процесс возведения школы.

"Мы с Валерием Радаевым планируем искать средства на школу, а жители будут смотреть, чтобы она была построена качественно и в срок" – отметил Вячеслав Володин.

Напомним, ранее стало известно о том, что в школах нового саратовского микрорайона не хватает мест для учеников. По данным администрации города, в шестом и седьмом микрорайонах поселка Солнечный-2 расположены 37 домов.

Всего здесь проживают порядка 11 тысяч человек. Из них в первый класс в этом году должны пойти около 250 детей. При этом, ближайшие образовательные учреждения находятся в более чем в километре от места проживания.

