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Регионы

Саратовскую область избавят от ветхого жилья

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Titov
До конца марта власти Саратовской области оценят объемы морально устаревшего и ветхого жилья. Это позволит решить, насколько целесообразно запускать в регионе массовую программу обновления квартирного фонда. Ранее о такой возможности говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 
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В Саратовской области обсуждается возможность запуска программы массового обновления жилого фонда по аналогии с реновацией, запущенной в столице. Об этом говорилось в ходе депутатских слушаний, посвященных ситуации с аварийным жильем в регионе. Как рассказал вице-премьер областного правительства Александр Буренин, ситуация с морально устаревшим жильем в Саратове и Энгельсе коренным образом отличается от Москвы.

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"У нас нет аварийных высоток, только дома Лагутенко, а их в Саратове всего 16, и мы их сносим. У нас 80% пятиэтажек – кирпичные, – сказал он. – Губернатор области Валерий Радаев дал задание крупным городам области найти и подсчитать морально устаревшее жилье, пяти– и девятиэтажные, постройки 60-90‑х годов".

Как отметил зампред областного кабмина, задача региональных властей – оценить возможность перестройки домов такого типа. "Людей временно отселить. Снести, выстроить заново. И снова заселить", – цитирует "Коммерсантъ" Буренина.

Он добавил, что до конца первого квартала 2018 года губернатору области должны доложить, скольким домам требуется обновление. "Тогда мы просчитаем экономику и с выводами ознакомим вас – выгодно нам это или нет", — сказал вице-премьер регионального правительства, обращаясь к депутатам областной думы.

Напомним, в конце января о возможности запуска в Саратовской области программы реновации заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, обсуждается вопрос сноса старого жилья в Саратове и Энгельсе и строительство на его месте многоквартирных домов. По предварительным подсчетам, в Энгельсском районе в программу на 2018 год попадают 30 домов барачного типа. В столице региона аналогичные подсчеты еще ведутся.

О том, что практика реновации жилья "заслуживает распространения на регионы России, в том числе на Саратовскую область", говорил депутат Госдумы, бывший мэр Саратова Олег Грищенко. По его словам, при наличии федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья в нее включается "только самая критическая часть жилфонда, проживание в которой уже небезопасно".

В Министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области программу обновления жилого фонда назвали "огромным инвестиционным проектом, который может себе позволить далеко не каждый регион". Саратовской области она даст возможность "сформировать новые принципы создания микрорайонов и использования общественных пространств, выйти на новый уровень создания комфортной городской среды", отметили в профильном региональном ведомстве.

Глава гильдии строителей Торгово‑промышленной палаты Саратовской области Борис Чернодед напомнил, что такая идея в строительном сообществе региона обсуждается давно. "Это очень интересно, потому что в Саратове много жилья, которое давно пора сносить и строить там жилые комплексы, – сказал он. – Но все стоит денег, и прибыльность проекта очень низкая. Потребуется какое-то финансирование".

Добавим, что в Саратовской области реализуется обязательная программа расселения ветхого и аварийного жилья. В 2013-2017 годах в ее рамках новые квартиры получили 17,9 тысячи человек из 19,1 тысячи нуждающихся. Не расселенными остались 584 помещения.

Автор: Дмитрий Куклин1 марта 2018, 13:16

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