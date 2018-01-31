Реновация приходит в Саратовскую область

В Саратовской области по аналогии с Москвой будет запущена программа реновации жилья. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с депутатами городских и сельских поселений региона. По словам председателя нижней палаты парламента, в настоящий момент прорабатывается вопрос сноса аварийного жилья в Саратове и Энгельсе. На месте ветхих бараков должны появиться комфортные многоэтажки.



В ходе региональной недели спикер Госдумы приехал в Саратовскую область, которая входит в состав избирательного округа. В регионе он, в частности, встретился с законодателями, представляющими городские и сельские поселения.



По словам Вячеслава Володина, одним из направлений работы областных властей в ближайшее время станет программа реновации жилья. Ее реализация стартовала в Энгельсском районе, где под переселение готовятся четыре десятка бараков, следующим в очереди на реновацию стоит областной центр.

"Проект непростой, он потребует поддержки на законодательном уровне, потребует напряженной работы, – предупредил местных депутатов – Володин. – Но если мы не будем сегодня решать проблемы, которые волнуют людей, то завтра их станет больше, а это недопустимо. Значит нужно начинать программу со всей ответственностью".





Спикер нижней палаты парламента напомнил, что такая программа уже успешно реализуется в Москве. В ходе реновации в Саратовской области предполагается снос жилья барачного типа и возведение на его месте многоэтажек, куда будут переселяться люди из старых квартир. Реализация проекта выгодна всем сторонам: и жителям аварийных домов, и застройщикам.

"Когда сносится барак, на его месте возводится многоэтажка, в которую можно заселить жителей соседнего барака, – пояснил собравшимся председатель Госдумы. – А экономия в том, что застройщик продает оставшиеся квартиры".





В ходе встречи Вячеслава Володина с местными депутатами не обошлось без обсуждения не менее волнующей проблемы – судьбы обманутых дольщиков. Спикер Госдумы этот вопрос держит на контроле и каждый раз, посещая свой избирательный округ, отвечает на вопросы по этой теме. В настоящее время, по его словам, речь идет примерно о 30 тысячах жителей Саратовской области, большинство из которых проживают в столице региона.

Он напомнил, что решением вопроса дольщиков занимается лично губернатор, и это уже позволило решить проблемы части пострадавших от недобросовестных застройщиков. "В этом году мы продолжим эту работу, - заверил спикер нижней палаты. – Хотелось бы сказать, что эти проблемы – не только проблемы между застройщиком и дольщиком. Это проблема эффективности местной власти".





Нынешняя встреча спикера Госдумы с депутатами городских и сельских поселений стала уже четвертой по счету, доказав востребованность подобного общения. Вячеслав Володин предложил сделать его ежегодным, это даст возможность подводить итоги проделанной работы, отвечать на вопросы и обсуждать планы на будущее.

Главным итогом прошлого года для Саратовской области Вячеслав Володин назвал сбалансированность бюджета. Он отметил, что регион смог в два раза сократить коммерческие кредиты. Кроме того, за последние два года область не взяла ни одного нового кредита, направив средства, которые шли на уплату процентов, на реализацию ряда программ и проектов. По словам спикера Госдумы, уйти от коммерческих кредитов удалось благодаря решениям президента по поддержке регионов.

В этом году, объем регионального бюджета должен составить 105 миллиардов рублей."Сегодня мы ставим задачу – выходить на бюджет развития", – заключил Вячеслав Володин.