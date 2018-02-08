Ради квартиры девушка организовала убийство сестры

Хладнокровное преступление произошло в Ростове-на-Дону из-за недвижимости. Уголовное дело об убийстве 32-летней местной жительницы уже передано в суд.

Все началось с того, что две сестры начали вражду из-за трехкомнатной квартиры на престижной Пушкинской улице в центре города. Девушки рано потеряли родителей и остались хозяйками жилища.

Как выяснили следователи, особой душевной близости между сестрами не было. Когда младшей исполнилось 22 года, она собралась замуж. Жених старшей сестре не понравился, да и она ему тоже.

Родственницы решили продать квартиру, а деньги поделить. Риелторы назвали приличную для региона сумму в пять миллионов рублей. Однако сестры поссорились на почве дележа денег. Младшая претендовала на большую часть, мотивируя тем, что собирается выходить замуж и рожать детей. Ее жених и вовсе уговаривал не делить квартиру, а оставить все себе, сообщает сайт "Комсомольская правда".

В итоге девушка остановилась на убийстве. Было решено имитировать нападение маньяка. Невеста приобрела нож и отдала благоверному ключи от квартиры. Убийца пришел к жертве ночью. Девушка не успела проснуться и была зарезана. Для имитации нападения маньяка преступник еще отрезал ей грудь.

Однако вскоре оба преступника признались в содеянном. На скамью подсудимых все же пойдет только девушка. Ее жениху предстоит лечение в психиатрическом стационаре. Врачи признали его невменяемым.