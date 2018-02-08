Хозяина квартиры и его соседа жестоко убили под Москвой

В одной из квартир дома №41 на Советской улице в подмосковном Электрогорске были обнаружены тела двух мужчин 1957 и 1963 годов рождения, передает телеканал "360". Одним из погибших оказался хозяин квартиры, при осмотре на его теле была обнаружена резаная рана и ссадина грудной клетки. На теле соседа специалисты зафиксировали ссадины и гематомы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сообщается, что преступник, который зарезал одного и до смерти забил второго человека, мог оставить в квартире отпечатки пальцев.