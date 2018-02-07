Под Москвой телевизор убил двухлетнюю девочку

В городе Апрелевке Наро-Фоминского района Московской области от травм, полученных в результате падения телевизора, погиб двухлетний ребенок, передает Life.ru. Девочка покалечилась, пока ее мама была в церкви.
Пострадавшую доставили в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и гематому лба. К сожалению, спасти девочку не удалось.
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