Под Москвой телевизор убил двухлетнюю девочку

В городе Апрелевке Наро-Фоминского района Московской области от травм, полученных в результате падения телевизора, погиб двухлетний ребенок, передает Life.ru. Девочка покалечилась, пока ее мама была в церкви.

Пострадавшую доставили в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и гематому лба. К сожалению, спасти девочку не удалось.