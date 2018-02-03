Опекуны пытались убить трехлетнего ребенка под Москвой

Правоохранительные органы Московской области задержали подозреваемых в покушении на убийство трехлетнего ребенка, передает Life.ru. Врачи, прибывшие на вызов по поводу внезапного приступа у малыша, диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, отравление психотропными веществами, множественные ушибы и кому. В тяжелом состоянии он был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.По версии следствия, травмы ребенку могли нанести его опекуны – 37-летний мужчина и 33-летняя женщина. Из семьи изъят младший брат пострадавшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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