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На перевале Дятлова без следа пропал турист

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На перевале Дятлова пропал турист из Екатеринбурга Александр Андреев, передает URA.RU. С тех пор, как мужчина отправился в одиночный поход, прошло три недели, однако он так и не вышел на связь. Примечательно, что в Ивдельском поисково-спасательном отряде о таком туристе не слышали. Он не регистрировался перед походом, и спасатели знают о нем только со слов родственников.

Напомним, перевал Дятлова получил свое название и печальную славу в 1959 году, после того как там погибла группа студентов. Полной картины произошедшего в тот роковой поход не удалось восстановить до сих пор, а место стало культовым среди поклонников подобного рода туризма со всего мира.

28 февраля 2018, 15:32

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