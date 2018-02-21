В Кургане врачи отказались лечить умирающую женщину

В Курганской областной больнице разгорелся скандал. Врачи отказались оказывать помощь женщине, у которой случился приступ недалеко от клиники.

Она упала и ударилась головой о забор. Судя по всему, начался эпилептический припадок. "Парень вызвал скорую и побежал в больницу за врачом. Женщина умирает, а больница рядом, решили, что так помощь окажут быстрее. Парень забежал с улицы Гоголя в корпус №5, его отправили в корпус №3, потом – в корпус №2, он забежал туда, на втором этаже в приемном покое разбудил медика, который вызвал старшую медсестру. И вот эта медсестра заявила, что помогать они не обязаны", – рассказали очевидцы. В местном Департаменте здравоохранения комментировать ситуацию отказались, передает Ura.ru.