Под Тюменью машина ГИБДД протаранила автобус

В ночь на 19 февраля в районе Горнослинкино Уватского района Тюменской области патрульная машина ГИБДД врезалась в микроавтобус. "Все руководство ГИБДД едет туда сегодня. Виноват гаишник", – цитирует Ura.ru знакомый с ситуацией источник. По последним данным, пострадали четыре человека, в том числе два сотрудника автоинспекции.