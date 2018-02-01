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Жительница Мытищ с бутылкой водки убила себя в колбасном отделе

Фото: Леонид Павлюченко/Dni.Ru
В Мытищах женщина умерла в колбасном отделе магазина. Она покончила с собой.
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Согласно предварительной информации, трагедия произошла поздним вечером 31 января. Жительница подмосковных Мытищ зашла в универмаг, схватила с прилавка бутылку водки и проследовала в колбасный отдел, где и свела счеты с жизнью. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения магазина, опубликованным Telegram-каналом "112", женщина каким-то образом зашла за прилавок. По информации авторов канала, умершей было 37 лет.

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Герой 11 сентября свел счеты с жизнью

Как сообщает РИАМО, Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области инициировало проверку смерти женщины. "Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Продолжается проведение проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

К сожалению, случаи суицида постоянно происходят по всему миру. Так, 14 декабря Dni.Ru сообщали о гибели Дугласа Гринвуда. Он был одним из первых, кто помогал жертвам террористической атаки на башни-близнецы. Граждане США до сих пор считают погибшего героем – во время трагедии он руководил отрядом из 40 человек, которые расчищали завалы в самом эпицентре разрушений. "Он мог бы сидеть в машине, ведь был начальником", – приводит New York Post слова товарища Дугласа Гринвуда детектива Ральфа Фридмена.

Во время работы на обломках небоскребов мужчина сильно повредил легкие каменной пылью, сплошной завесой окутавшей Манхэттен. На протяжении всей оставшейся жизни состояние Дугласа Гринвуда только ухудшалось. Ему пришлось оставить службу в полиции. Герой открыл пиццерию, в которой и проработал до конца. В последние несколько лет он не мог спать без кислородного баллона.

Автор: Михаил Войцеховский1 февраля 2018, 16:39

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