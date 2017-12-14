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Происшествия

Герой 11 сентября свел счеты с жизнью

Фото: wikipedia.org/Mike Goad
 В Америке скончался полицейский Дуглас Гринвуд. Он был одним из первых, кто помогал жертвам террористической атаки на башни-близнецы 
прочитано 1747 раз

Граждане США считают погибшего героем – во время трагедии он руководил отрядом из 40 человек, которые расчищали завалы в самом эпицентре разрушений. "Он мог бы сидеть в машине, ведь был начальником", – приводит New York Post слова товарища Дугласа Гринвуда детектива Ральфа Фридмена.

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"Но вместо этого Дуглас вместе с подчиненными ходил по всем этим развалинам и занимался грунтовыми работами без маски, ведь ему всегда нужно было быть на связи по рации", – вспоминает

Во время работы на обломках небоскребов, мужчина сильно повредил легкие каменной пылью, сплошной завесой окутавшей Манхэттен. На протяжении всей оставшейся жизни состояние Дугласа Гринвуда только ухудшалось. Ему пришлось оставить службу в полиции. Герой открыл пиццерию, в которой и проработал до конца. В последние несколько лет он не мог спать без кислородного баллона.

От едкой каменной пыли не помогало ничего – ни операции, ни санатории, ни лечебные воды. Дуглас часто жаловался друзьям на сильные боли и много раз говорил, что покончит с собой, если ему не станет лучше.  "Он говорил о том, что сведет счеты с жизнью как о чем-то неизбежном", – вспоминал друг погибшего фотограф Кевин Маккормик.

"Боль была постоянной и продолжала усиливаться. Ему было больно дышать. Он бы никогда не сделал того, что сделал, если бы у него был выбор. Но выбора у него не было", – рассказал Фридмен. Бывший полицейский выполнил свою угрозу. Он пришел в свой любимый парк Нью-Йорка и покончил с собой.  У Дугласа не было ни жены ни детей.

Напомним, недавно Dni.Ru писали, что NASA опубликовало на своем сайте спутниковые снимки Нью-Йорка, сделанные в день трагедии 11 сентября 2001 года. На изображениях видны клубы дыма, поднимающиеся с того места, где еще недавно находились башни-близнецы. Сами башни, как вспоминали потом многочисленные очевидцы, такое впечатление что мгновенно превратились в пыль вместе с миллионами тонн бетона и строительной стали.

Автор: Михаил Войцеховский14 декабря 2017, 15:59

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