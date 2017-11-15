В Мытищах покусанный собаками ребенок попал в реанимацию

В подмосковных Мытищах три домашние собаки напали на трехлетнюю девочку, искусав ей тело и лицо, сообщает сайт НТВ.Ru. Ребенок находился с бабушкой в квартире тети.

Девочку со множественными ранами доставили в больницу: ее прооперировали и поместили в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".



