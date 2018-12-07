Под Ульяновском нашли останки динозавтра

Под Ульяновском были найдены останки крупного четвероногого динозавра. Он принадлежит к семейству Titanosauria.

Речь идет о крупных четвероногих травоядных ящерах, передает "ФедералПресс". Для них характерны огромная масса и быстрый рост молодняка. По словам ученых, находка говорит о том, что эволюция главных гигантов мезозоя могла проходить не только в Гондване, но и на северном материке.