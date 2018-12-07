В Уфе пенсионерка притворилась мертвой и спаслась от убийства

Жителя Уфы признали виновным по статьям "Покушение на убийство" и "Разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего". Известно, что злоумышленник пробрался в квартиру 63-летней соседки потребовал от нее деньги.

После этого мужчина нанес потерпевшей несколько ножевых ранений. Женщина притворилась мертвой, а после того как нападавший скрылся, позвонила родственникам, передает mkset.ru.



