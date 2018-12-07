В Омске швея похищала шубы клиентов

В Омске несколько граждан написали заявление в полицию о краже и мошеннических действиях со стороны швеи. Потерпевшие обращались в местное ателье для ремонта и пошива одежды, где познакомились со злоумышленницей.

Женщина рассказала доверчивым гражданам, что ее родственник якобы работает на ферме по разведению пушных животных и есть возможность вырастить норок для пошива шуб. Заинтересованные лица передали злоумышленнице деньги, но обещанного не дождались. Позже выяснилось, что швея продала норковые манто, а деньги потратила, передает gorod55.ru.