В Петербурге учителей химии и физики осудили за создание нарколаборатории

В Петербурге бывших учителей химии и физики осудили за оборот наркотиков. Криминальный дуэт синтезировал и продавал амфетамин.
Сообщается, что один из обвиняемых подговорил коллегу объединиться в преступную группу по производству психотропного вещества. Химик синтезировал наркотик, а физик наладил сбыт. Педагогов заключили под стражу, передает телеканал "360".
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