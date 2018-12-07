В Петербурге учителей химии и физики осудили за создание нарколаборатории

В Петербурге бывших учителей химии и физики осудили за оборот наркотиков. Криминальный дуэт синтезировал и продавал амфетамин.

Сообщается, что один из обвиняемых подговорил коллегу объединиться в преступную группу по производству психотропного вещества. Химик синтезировал наркотик, а физик наладил сбыт. Педагогов заключили под стражу, передает телеканал "360".