В Петербурге школьник выстрелил в прохожего во время спора об итогах ВОВ

Полиция Санкт-Петербурга возбудила в отношении 17-летнего одиннадцатиклассника уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", передает FlashNord. 20 сентября на Бухарестской улице во Фрунзенском районе Северной столицы школьник ввязался в спор с прохожим об итогах Великой Отечественной войны.

В итоге молодой человек выстрелил 35-летнему оппоненту в лицо из ракетницы. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали контузию правого глазного яблока.