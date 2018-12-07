Под Магаданом директор детского дома избил воспитанников

Прокуратура начала расследование по факту избиения директором одного из детских домов Магаданской области двух воспитанников учреждения десяти и 16 лет, передает Ura.ru. Экспертизу проведут приглашенные специалисты из Министерства образования и органов опеки. Директора обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестоком обращении с ними.
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