Под Магаданом директор детского дома избил воспитанников

Прокуратура начала расследование по факту избиения директором одного из детских домов Магаданской области двух воспитанников учреждения десяти и 16 лет, передает Ura.ru. Экспертизу проведут приглашенные специалисты из Министерства образования и органов опеки. Директора обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестоком обращении с ними.