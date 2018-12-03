В Петербурге салон связи дважды ограбили за 10 минут

Салон сотовой связи "МТС" в Санкт-Петербурге дважды ограбили за десять минут. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел в торговой точке на проспекте Науки 2 декабря. Неизвестный мужчина сначала похитил смартфон с демонстрационной витрины и скрылся в неизвестном направлении. Однако через несколько минут он вернулся и повтори аналогичную "операцию". Злоумышленника не смутило ни присутствие менеджера салона, ни наличие камер видеонаблюдения.
Сотрудники полиции проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельсва произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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